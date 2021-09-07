Провальный уход из Афганистана стал тяжелым ударом по сплоченности американского общества и самоуверенности военных США. Соединенные Штаты предстали перед своими союзниками «бумажным тигром», а в отношениях между США и Европейским союзом начал намечаться раскол. «Главный симптом» болезни проявился в том, что Соединенные Штаты утратили уверенность в своих военных возможностях и действиях, и весь мир видит это. Такой вывод делает китайский портал QQ-Tencent. Перевод представлен изданием discover24.ru.

По мнению издания, многие считают, что США после вывода войск из Афганистана страдают новым «вьетнамским синдромом», что вызвало в американском обществе огромные разногласия. Соединенные Штаты потратили 2 триллиона долларов на свою войну в Афганистане, но все результаты обернулись трагическим провалом. Теперь в США много размышляют о том, что было «неправильным» в этой войне. Если этот самоанализ станет достаточно глубоким, Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет вряд ли смогут использовать военную силу для получения геополитических выгод.

«Следует отметить, что после распада Советского Союза США полагались на свой сильный военный потенциал и долларовое преимущество, чтобы доминировать в мире, в сочетании с помощью НАТО и других союзников, что позволило Соединенным Штатам на долгое время практически монополизировать глобальные ресурсы и маршруты их транзита. Соединенные Штаты в то время могли прикрыть небо одной рукой, вызвать ветер и дождь и поразить любого, кто хотел выступить против них. Югославия, Ирак, Ливия и Афганистан – все пали под железным копытом американских военных», – пишет QQ-Tencent.

Однако с 2009 года, из-за непрерывного развития и военной модернизации Ирана, России и других стран, преимущество вооруженных сил США постепенно терялось. Наконец, после бесславного ухода из Афганистана стало очевидным: без помощи союзников США не будут в одностороннем порядке отправлять свои войска для развязывания войны против любого сложного противника.

Во-вторых, отмечает QQ-Tencent, американские военные все более начали страдать от «фобии недостаточной огневой мощи». В качестве примера издание приводит проблемы с разработкой в США высокоэнергетического лазерного оружия. В прошлом году с 50-киловаттным модулем Grumman произошла серия аварий, компания объявила о своем выходе из программы работ для армии США. Сможет ли оставшаяся в проекте компания Raytheon сделать оружие, отвечающее требованиям военных, все еще остается под вопросом.

Согласно американским планам, мощность лазерного оружия намечалось постепенно увеличивать: до 300 киловатт в 2022 году, 500 киловатт в 2024 году и 1 мегаватта в 2030 году. Принято считать, что 100 киловатт мощности лазерного оружия позволит уничтожать дроны, тактические ракеты, артиллерию и различную бронетехнику. 300 киловатт – это способность уничтожать крылатые ракеты, а лазерное оружие мощностью 1 мегаватт может перехватывать баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие.

«То, как в США идет разработка лазерного оружия, показывает, что американские вооруженные силы чувствуют себя все менее и менее уверенными в собственной силе, в то время как их противники становятся все сильнее и сильнее. Поскольку американские военные трезво осознали, что гиперзвуковое оружие, разработанное Россией и другими странами, превосходит их возможности защиты, Соединенные Штаты настойчиво стремятся создать передовое лазерное оружие, чтобы преодолеть свой «страх недостаточной огневой мощи». Военные США твердо заявляют, что в этой гонке можно выиграть, приложив больше усилий, но окажутся ли они «на высоте» – покажет лишь время», – заключает QQ-Tencent.