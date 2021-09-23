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Специалисты аналитического агентства Money SuperMarket подсчитали, сколько рабочих часов необходимо потратить на приобретение нового «Айфона» в различных государствах, включая РФ.

В качестве модели был выбран iPhone 13, имеющий 128 гигабайт ПЗУ. Проведенное исследование показало, что дольше всего работать на получение данного смартфона предстоит жителям Филиппин – 775 часов. Если брать 8-часовую рабочую неделю, то выходит 97 дней. То есть все это время они не смогут тратить деньги на еду и прочие вещи.

Затем идут граждане Индии, которым придется потратить на данный гаджет 724 рабочих часа или 90 дней. На 3-м месте оказались бразильцы, которым понадобится 690 часов или 86 дней. Что касается россиян, то на покупку нового iPhone им нужно будет потратить чуть больше 428 часов или почти 2 месяца. Если же говорить об Соединенных Штатах, то в них жителям понадобится всего 49,5 часа. При этом меньше всего времени придется потратить гражданам Швейцарии – не больше 34 часов.

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