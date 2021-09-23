Саудовская Аравия вознамерилась приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол» для защиты от йеменских хуситов. Тель-Авив не имеет ничего против продажи этих комплексов, но сообщает, что сперва США должны дать разрешение на сделку обеим странам.

В 2019 году Соединенные Штаты перебросили в Саудовскую Аравию свои комплексы ПРО THAAD и ЗРК «Патриот». Несмотря на это, Эр-Рияд продолжал присматриваться к другим системам. В том числе, и к израильскому «Железному куполу». Он активизировал свои действия после того, как США приняли решение вывести свои комплексы. Причем сделали это фактически под ракетным обстрелом хуситов, не дав Саудовской Аравии даже найти подходящие альтернативные варианты.

Сейчас Эр-Рияд находится под защитой ЗРК Patriot, которые ему передала Греция. Однако ясно, что Саудовской Аравии нужны более эффективные системы ПРО, в качестве которых вполне может использоваться «Железный купол».