Представители Samsung разместили несколько тизеров, указывающих на скорую презентацию мобильного гаджета Galaxy M52 5G – она должна будет состояться 28 сентября.

Отмечается, что на устройстве будет установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран, разрешение которого составит 2400 на 1080 пикселей, а частота обновления – 120 Герц. Он также получит современную защиту стекла Gorilla Glass 5. В качестве процессора будет использован довольно мощный 8-ядерный чипсет Snapdragon 778G с поддержкой сетей 5-го поколения.

Скорее всего, компания представит несколько версий новинки, которые будут оснащены 6 или 8 гигабайтами ОЗУ, а также 128 гигабайтами ПЗУ. Передняя камера будет установлена в маленьком отверстии, находящемся в центре дисплея. Ее разрешение составит 32 мегапикселя. На задней панели имеется тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком. Стоимость модели пока неизвестна.