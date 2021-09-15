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Команда исследователей из США выяснила, что карта Винланда, которую считали самой древней картой Америки, на самом деле представляет собой подделку, созданную в прошлом столетии.

Путем использования новейшего спектроскопического способа ученые определили, что фальшивка была сделана на пергаменте, изготовленном в 15-м веке, однако все надписи и линии нанесены с применением чернил, которые появились только в начале 20-го века. На это указывают частички титана.

Историки напоминают, что карта Винланда, изображающая американский континент в виде огромного острова, расположенного западнее Гренландии, была впервые обнаружена в женевском магазине по продаже книг около 64 лет назад. Позднее ее приобрел меценат из США, который затем передал «артефакт» Йельскому университету. После этого ученые десятилетиями спорили о ее подлинности. Считалось, что она принадлежала викингам, так как в Ньюфаундленде было обнаружено их поселение, созданное в 11-м веке.

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