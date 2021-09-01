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Россияне теперь смогут взять кредит на приобретение электромобиля. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Как сообщается, в настоящее время банки могут столкнуться с определёнными трудностями в этом направлении, и на сегмент электромобилей приходится менее 1% рынка автокредитования. Однако банки в этом заинтересованы, так как клиенты, желающие купить электромобиль, как правило, надёжны.

Так, сейчас Газпромбанк предоставляет кредит до пяти миллионов рублей. Взять этот кредит можно на срок до пяти лет, ставка составит 3,9% в год. Кроме того, Сетелем-банк, а также Росбанк, предоставляют кредиты на приобретение Porshe Taycan, но ставки довольно высоки – 10,9% и 11,5% годовых.

Уже со 2 сентября ВТБ банк начинает программу кредитования, распространяющуюся на электромобили. Кредит можно взять на срок до семи лет. Сумма ограничивается семью миллионами рублей, при этом необходимо внести как минимум 20%. Годовая ставка составит 3%.

Ранее компания Polestar сообщила о возможности предзаказа электромобиля Polestar 2. Однако пока что новинку можно заказать лишь в США.

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