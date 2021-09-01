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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр порекомендовал россиянам помедлить с приобретением автомобилей.

Согласно его заявлению, следует подождать около полутора лет или хотя бы год. Он объяснил это тем, что спустя это время цены на автомобили должны стабилизироваться, а имеющийся в настоящее время дефицит автомобилей исчезнет. Хайцеэр также отметил, что сейчас будет лучше потратить сто тысяч рублей на то, чтобы восстановить имеющийся автомобиль, чем покупать новый.

Эксперт рассказал, что сейчас покупать новую машину невыгодно – из-за дефицита и, соответственно, завышенных цен. Произошло это сразу из-за нескольких причин – подорожания логистики, перебоев с поставками автокомпонентов, а также из-за желания дилеров увеличить доходы с продаж.

Недавно эксперт Игорь Серов назвал несколько способов, которые позволят купить автомобиль дешевле. В частности, он посоветовал покупать машину в регионе, где нет большого спроса на автомобили.

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