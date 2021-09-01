Интернет-издание Atlantic Council, представляющее одноименный аналитический центр в действующей структуре НАТО, представило мнения трех экспертов, в качестве которых выступили бывшие высокопоставленные военные руководители США. Один из основных вопросов, заданных изданием, звучал так: «Какие основные стратегические угрозы Соединенным Штатам не дают вам спать по ночам?».

Генерал Джеймс Л. Джонс-младший, морской пехотинец США (в отставке), почетный исполнительный председатель Атлантического совета и бывший советник президента Барака Обамы по национальной безопасности, ответил на этот вопрос следующее:

«В ближайшем будущем наиболее непосредственная угроза в Европе и на Ближнем Востоке будет исходить от все более смелой и агрессивной России. Сегодняшняя Россия сочетает реваншистские импульсы президента Владимира Путина, падающую экономику и демографию, растущее разочарование населения и новинки ядерных вооружений. Эта смесь способна стать источником как преднамеренной агрессии, так и непредвиденного просчета, который может привести к конфликту с потенциально катастрофическими рисками эскалации.

Но безусловно, что долгосрочный стратегический вызов – это Китай. Пекин использует свою растущую экономическую мощь для создания все более боеспособной армии, имеющей глобальный охват, а также для наращивания ядерного арсенала. Китай представляет Соединенным Штатам сочетание экономической, идеологической и военной мощи, которое намного превосходит то, с чем мы столкнулись со стороны Советского Союза во время «холодной войны». Мы никогда не должны забывать, что президент Китая Си Цзиньпин уже заявил, что его стратегическая цель состоит в том, чтобы Китай стал доминирующей страной на планете, заменив Соединенные Штаты.

Но есть и другие, менее важные факторы, которые не дают мне уснуть по ночам. К ним относятся усилия Китая по доминированию в 5G. Стандарты 5G во всем мире установят либо Китай, либо США и их союзники. И сейчас нет ничего более важного. Согласно китайской модели, возможности 5G будут использоваться для кражи интеллектуальной собственности, мониторинга и контроля населения, а также для принуждения других стран. Согласно модели США и союзников, 5G станет безопасной и недоступной платформой для расширения прав и возможностей наших граждан, защиты их конфиденциальности и обеспечения роста и развития. Это также будет мощным помощником для наших друзей и союзников. Это два совершенно разных результата.

Еще одна проблема – нехватка ресурсов, в том числе отсутствие воды и продовольственной безопасности. С быстро растущим населением мира это может стать мощным фактором нестабильности и конфликтов в ближайшие десятилетия.

Наконец, всегда найдется то, чего мы не знаем – неожиданное. В мире, характеризующемся все более быстрыми технологическими изменениями и все более дестабилизирующей нехваткой ресурсов, можно ожидать столкновения с неожиданностями все чаще. Это может быть самой опасной из угроз, и требует постоянного использования воображения для определения того, что возможно, а не только того, что является вероятным и ожидаемым».

Генерал-лейтенант Майк Дана, бывший директор по стратегии и политике Индо-Тихоокеанского командования США и бывший начальник штаба в командовании Корпуса морской пехоты США, кратко перечислил перечень самых опасных, по его мнению, угроз:

кибератаки на финансовую систему США и инфраструктуру США, обозначенные в качестве ключевых целей (возможно, со стороны Китая, России или негосударственного субъекта);

иностранная экстремистская группа, взорвавшая ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения на территории США;

атака Китая и / или России на объекты космического базирования США, вероятно, одновременно с кибератакой;

крах федерального правительства США из-за безудержного дефицита расходов и / или пристрастной политики.

Кроме того, Дана не исключил высокую вероятность новой пандемии, более смертоносной и разрушительной, чем «ковид-19», изменения климата, вызывающее нестабильность и экстремальные погодные явления, а также внутренние беспорядки на уровнях, невиданных с 1960-х годов, из-за неспособности правительства США функционировать из-за противоречий партийной политики.

Бывший секретарь Департамента военно-воздушных сил США в Пентагоне Дебора Ли Джеймс, ныне действующий руководитель Совета директоров Атлантического совета, ответила так:

«Напряженность в Южно-Китайском море – и возможность просчета, приведшего к инциденту с Китаем, – вызывают наибольшее беспокойство, как и крупный киберинцидент, который может привести к остановке критически важной инфраструктуры США. Недавний взлом компании по управлению информационными технологиями Solar Winds, открывший доступ через бэкдор к сотням правительственных агентств и частных компаний США, является еще одним предупреждающим знаком того, что в наши дни киберпространство находится в авангарде многих агрессивных действий.

Далее Дебора Ли Джеймс отметила: «Каждую угрозу необходимо рассматривать индивидуально – единого решения, универсального подхода не существует. Более того, бывают случаи, когда необходимо сохранять стратегическую неожиданность. Другими словами, ни одна администрация никогда не должна указывать, какой именно ответ она предпримет до появления некоторых угроз. При этом важно, чтобы союзники США знали, что они могут доверять руководству США в сотрудничестве для решения проблем безопасности. В мире конкуренции великих держав необходимо сделать упор на надежное сдерживание. Другие страны должны понимать, что Соединенные Штаты обладают решимостью и способностью предпринимать решительные действия перед лицом угроз интересам США или союзников».