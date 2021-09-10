Сразу ряд туристических агентств заявили, что путешественников из РФ, вакцинировавшихся «Спутником Лайт», не стали пускать на авиарейсы в турецкие города, из-за чего им пришлось срочно делать ПЦР-тесты.

Согласно словам Альбины Мирзоевой, главы одного из российских турагентств, россиянам, которые собирались вылететь в Стамбул из Махачкалы, не позволили взойти на борт самолета, имея на руках сертификат о прохождении вакцинации «Спутником Лайт». Документы при этом были в полном порядке.

Работники авиаперевозчика, сославшись на постановление государства, заявили, что они учитывают вакцинацию только одним однокомпонентным препаратом – от организации Jonson & Jonson. Поэтому документы россиян были признаны недействительными. Журналисты отмечают, что в этом случае пассажирам предлагают пройти экспресс-тест на антигены или коронавирус.