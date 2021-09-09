Карнавал в Гангельте, который уже называют немецким Уханем, стал главной причиной быстрого распространения коронавирусной инфекции по территории Германии, сообщает издание The Guardian. Авторы публикации поясняют, что в здании, где проходило действо, плохо работала система вентиляции.

На карнавале присутствовало 411 человек, у половины из которых позже был обнаружен коронавирус. Эксперты заявляют, что вентиляционная система подавала в помещение лишь 25 процентов свежего воздуха. Кроме того, аэрозоли, содержащие патоген, проникли в вентиляцию, из-за чего заразились люди, находящиеся в непосредственной близости от нее.

Эту версию еще в прошлом году озвучивал ученый Хендрик Штреек. Однако его раскритиковали, обвинив в попытке посодействовать властям Германии, пытающимся преждевременно прекратить локдаун.

Штреек и его коллеги провели масштабное исследование, которое позволило выяснить, что риски заразиться у людей, сидящих рядом друг с другом за столом, не выше, чем в любых других случаях. Кроме того, они отметили интересную деталь – большинство курильщиков, присутствующих на мероприятии, сумели избежать заражения Covid. Авторы сразу же заявляют, что официальная статистика не дает курильщикам каких-либо преимуществ, поэтому не стоит начинать курить, чтобы защититься от коронавируса.