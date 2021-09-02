Третья мировая война начнется с попытки вражеских роботов атаковать американские спутники. Однако успехом она не увенчается, так как космические аппараты США запустят ядерные двигатели и на форсаже пропадут из поля зрения противника.

Такую картину нарисовали журналисты издания Popular Mechanics. Они уверены, что Третья мировая начнется именно в космосе, а противник, под которым подразумеваются Россия или Китай, непременно попытается вывести из строя спутники США на орбите.

Благодаря ядерным двигателям космические аппараты переместятся на более высокую орбиту, что защитит их от нападения. После того как угроза минует, моторы запустятся снова и вернут спутники на место, пишут авторы статьи.

Они поясняют, что подобный сценарий вовсе недалек от реальности. Все дело в том, что Пентагон заказал разработку атомного двигателя Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, который уже в 2025 году должен вывести космический челнок на низкую орбиту Земли.

Созданием этого уникального силового агрегата занимаются конструкторы компаний Blue Origin, General Atomics и Lockheed Martin.