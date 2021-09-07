Группа дайверов Baltic Tech из Польши организовала экспедицию в Балтийское море, чтобы проверить утонувший крейсер нацистской Германии, где могут храниться части Янтарной комнаты.

Исследователи напоминают, что соответствующая комната располагалась в Екатерининском дворце, находившемся рядом с Петербургом. Она представляла собой исторический памятник, созданный в восемнадцатом веке. Ее разобрали нацисты в годы Великой отечественной войны. Примерно год назад дайверами были найдены части немецкого корабля, затонувшего 76 лет назад.

Указывается, что это судно перевозило груз весом 360 тонн. Его сопровождали два тральщика. Предполагается, что именно этот корабль был использован немцами для транспортировки Янтарной комнаты из Кенигсберга в Германию. Дайверы собираются осуществить десятки погружений, чтобы тщательно исследовать судно нацистов.