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В СМИ заявляют, что в Соединенных Штатах практически каждый пятисотый гражданин скончался из-за последствий, возникших в результате инфицирования COVID-19.

Научные сотрудники одного из американских университетов опубликовали информацию о том, что среди зараженных новой инфекцией скончались около 666,5 тысячи людей. При этом указывается, что размер населения страны на весну предыдущего года составлял 331 миллион 400 тысяч человек. То есть от данной болезни умер каждый пятисотый американец.

Американские аналитики также определили, что возраст почти 25 процентов от всех жертв SARS-CoV-2 в стране превышал 85 лет. Согласно имеющимся сведениям, с момента начала эпидемии в США зарегистрировали свыше 41 миллиона 500 тысяч случаев заболевания коронавирусом. По количеству зараженных американцы находятся на 1-й строчке в мире.

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