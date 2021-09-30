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Уже с 1-го ноября нынешнего года на мобильных гаджетах, не поддерживающих новые версии ОС Android и iOS, перестанет функционировать популярный мессенджер WhatsApp.

В список попали некогда популярные девайсы китайских и южнокорейских брендов (ZTE, LG, Huawei и Samsung), а также все «Айфоны» старше пятого поколения. iPhone 5 является самой старой моделью, поддерживаемой iOS 10. Эксперты при этом отмечают, что в будущем список смартфонов на «Андроиде», на которых не будет работать соответствующее приложение, будет расширен.

К примеру, появилась информация, что в данный перечень также добавят модели Sony Xperia, вышедшие более 10 лет назад. При этом подобная тенденция наблюдается со всеми популярными приложениями. В Viber и Telegram тоже отказываются от поддержки старых платформ, вынуждая пользователей переходить на более современные гаджеты.

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