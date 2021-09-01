Новые спутниковые снимки, полученные ВМС США, позволили лишь предположительно установить основное место деятельности по тестированию «Посейдона» и «дать некоторые намеки» на то, как ВМФ России может использовать эти мощные ядерные торпеды. Официальный сайт института ВМС США USNI News опубликовал в комментарии к этим снимкам предположения американских военных аналитиков. Перевод представлен изданием discover24.ru.

ВМФ России продолжает разрабатывать свое новейшее стратегическое оружие – торпеду размером с автобус с ядерной боеголовкой. «Посейдон» в документах ВМС США описывается как межконтинентальная ядерная автономная торпеда с ядерным вооружением. Такая разработка обязательно требует новых баз и сооружений, что обязательно окажется под вниманием спутников и способно дать намек на то, где и как ВМФ России может использовать новое оружие.

Свежие снимки со спутника «Максар» указывают, что один из объектов ВМФ России использует корабль специального назначения «Академик Александров». Судно, по всей видимости, имеет на борту снаряд «Посейдона» либо прототип для испытаний этого оружия.

Наблюдаемый российский военный объект находится на берегу реки Северная Двина, вблизи от ее впадения в Белое море. Работы по обустройству новых прибрежных сооружений в этом месте начались в 2018 году и практически завершились в 2020 году. В июле и августе текущего года там наблюдался корабль «Академик Александров». Рядом с новым причалом имеется недавно построенное большое здание, которое также может быть связано с операциями по «Посейдону». Судя по фотоснимкам, именно этот причал напрямую связан с деятельностью по тестированию «Посейдона».

Северодвинск, где строятся многие из самых современных подводных лодок России, уже давно и тесно связан с «Посейдоном». Здесь базировались корабли и специальные подводные лодки, участвовавшие в первых испытаниях этого оружия. Подводная лодка «Саров» (B-90) была спущена на воду в 2007 году и, по всей видимости, была построена специально для испытаний негабаритных торпед, таких как «Посейдон».

«Посейдон» представляет собой новую категорию стратегического оружия и меняет форму ядерной угрозы. Хотя спецификации системы скрыты из-за секретности, предположений и намеренной дезинформации, ожидается, что новое оружие будет работать чрезвычайно глубоко и быстро, исходя из предположений, основанных на общем виде конструкции.

Новая система вооружений будет поступать для оснащения новых подводных лодок, специально предназначенных для этого. Первая из таких субмарин, К-329 «Белгород», в настоящее время базируется через реку от нового пирса. Подводная лодка проходит ходовые испытания и в настоящее время производит мероприятия по калибровке гидролокатора. Рядом с ней строится вторая подводная лодка – носитель «Посейдонов», «Хабаровск». В конечном итоге ожидается строительство четырех подводных лодок с «Посейдонами», а в ближайшие годы начнется их оперативное патрулирование.

Осмотр таких объектов, как новый причал, позволит составить представление о новых возможностях ВМФ России. Это также показывает огромную стоимость программы, требующей новой инфраструктуры поддержки, а также нескольких испытательных кораблей и подводных лодок.