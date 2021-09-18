В издании The New York Times отметили, что Франция решила не праздновать вместе с США юбилей морской битвы, протестуя тем самым против ситуации с контрактом на подлодки.

Ранее стало известно, что Австралия, Соединенные Штаты и Британия создали новое партнерство AUKUS, предполагающее разработку атомных подлодок для австралийских ВМС. В результате австралийские власти решили отказаться от контракта с Парижем, предполагавшем создание французскими верфями неатомных субмарин на сумму почти 66 миллиардов долларов.

Разозленные подобным решением французы отказались от празднования с американцами 240-летнего юбилея Чесапикского сражения, в ходе которого эскадра Франции сразилась с британскими силами, помогая тем самым недавно возникшим США. Празднование должно было пройти на французском фрегате, однако высокопоставленный представитель ВМФ Франции досрочно покинул Вашингтон.