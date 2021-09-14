14 сентября состоится онлайн-презентация компании Apple, во время которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 13.

Информации о моделях пока что немного. Так, указывается, что iPhone 13 и версия mini будут иметь несколько вариантов памяти – на 128 ГБ, 256 Гб и 512 Гб. Также у них будет два объектива камеры. Модели iPhone 13 Pro и версия Pro Max будут иметь 1 Тб памяти, что станет первым случаем для выпускаемых компанией смартфонов. У этих моделей будет три камеры.

Кроме того, устройства получат улучшенные камеры, а также более мощный процессор. Также сообщается, что аккумуляторы данной линейки смартфонов смогут дольше работать без необходимости подзарядки.

Презентация Apple должна начать в 20.00 часов по московскому времени.

Недавно мы сообщали о том, что в России резко упали цены на iPhone 12. Предполагается, что это произошло из-за скорой презентации новых моделей.