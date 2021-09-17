Google до сих пор официально не анонсировала новые флагманские гаджеты Pixel 6, однако уже поместила их на витрину одного из своих фирменных магазинов, расположенных в Нью-Йорке.

По имеющимся данным, премьера данных девайсов должна пройти уже в следующем месяце, но точно не в начале. Поэтому многим показалось странным, что американская корпорация уже рассекретила внешний вид новинок. Правда, технические характеристики устройств и их особенности работы все еще неизвестны.

Причина в том, что посетители магазина не могут взять в руки данный смартфон и опробовать его – им разрешено лишь смотреть на него через стекло. Таким образом, компания просто использует новую модель для привлечения внимания публики. Впрочем, ему неплохо это удается, учитывая его необычный дизайн.