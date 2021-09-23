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Разрыв контракта между Австралией и Францией на строительство подводных лодок может подтолкнуть Париж к созданию альянса с Москвой, написал эксперт Али Демирдас в американском издании The National Interest. Он считает, что кризисную ситуацию спровоцировал Вашингтон, который с Канберрой и Лондоном создал новый альянс AUKUS.

Франция из-за этого союза не только потеряла крупную прибыль, но и осталась не у дел в политическом смысле. Поэтому Эммануэль Макрон вполне может пойти на сближение с Россией. Фактически, Париж уже это делает, заигрывая с Москвой в Средиземноморском регионе.

Демирдас уверен, что подобные действия Франции недопустимы. Они могут негативно повлиять на единство стран Североатлантического альянса, а также вызвать серьезную обеспокоенность и стран, которые опасаются российской агрессии – Эстонии, Литвы, Польши и Латвии. Кроме того, от союза Парижа и Москвы могут пострадать и Украина с Грузией, стремящиеся в НАТО.

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