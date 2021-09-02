На фоне растущей военной напряженности в Тихоокеанском регионе российские военные корабли провели новый раунд боевых учений в Японском море. По мнению The National Interest (NI), это означает прежде всего стремление России показать свою международную значимость.

Издание приводит сообщения российских СМИ об учениях, в ходе которых корветы Тихоокеанского флота произвели стрельбы из корабельных комплексов ПВО «Полимент-Редут» по крылатым ракетам-мишеням. При этом использовалась воздушная поддержка корветов с помощью беспилотного дрона, тип и модель которого не были названы. В NI также отметили неясность того, были ли запуски ракет частью более широкого набора региональных учений с участием других сил из состава Тихоокеанского флота ВМФ России.

Комплекс «Полимент-Редут» – это морская версия модернизированной российской зенитно-ракетной системы средней дальности С-350Э «Витязь», оснащенной управляемыми ракетами 9М96Е. ЗРК «Редут» совместим с модернизированными корветами и фрегатами ВМФ России последних классов.

Два корабля, руководившие учениями, «Совершенный» и «Громкий» , входят в российский класс современных корветов «Стерегущий». До 2024 года ВМФ России планирует ввести в строй одиннадцать корветов типа «Стерегущий». Из них шесть уже служат в Балтийском и Тихоокеанском флотах, а еще пять заложены и находятся на разных стадиях строительства или ходовых испытаний.

«Введение в строй класса «Стерегущий» ознаменовало собой один из первых шагов российского флота в его продолжающемся переходе от раздутого, стареющего советского наследия к меньшим, но управляемым и более продвинутым военно-морским силам. Несмотря на их относительную молодость, на смену кораблям класса «Стерегущий» уже пришли более крупные и тяжелые ракетные корветы класса «Гремящий». Этот класс может похвастаться большей выносливостью и добавляет возможность запускать крылатые ракеты, в том числе новую российскую крылатую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» 3М22», – оценивает российские корветы National Interest.

Ранее в этом году Тихоокеанский флот ВМФ России провел крупный комплекс военных учений в Японском море. За несколько месяцев до этого российские и китайские стратегические бомбардировщики совершили совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

National Interest также отмечает, что учения Тихоокеанского флота России последовали за новой волной напряженности между Китаем и Тайванем. Издание безапелляционно обвинило Пекин в развязывании «серии беспрецедентных военных и дипломатических провокаций против Тайбэя» и указало, что Япония, обычно не желающая обострять отношения с КНР, в начале августа открыто выступила в поддержку суверенитета Тайваня.

При этом в публикации NI предпочли абсолютно не упоминать о присутствии в регионе мощной группировки ВМС США. В частности, лишь несколькими днями ранее в американских и японских СМИ широко освещался заход в Токийский залив атомного авианосца «Карл Винсон» во главе авианосной ударной группы флота США.