За уничтожением Аднана Абу Валид ас-Сахрауи французские военные пытались скрыть свое сотрудничество с боевиками.

Французский лидер Эммануэль Макрон в своем Twitter отчитался об успешной операции, которую провели вооруженные силы страны в Сахеле. По его словам, им удалось нейтрализовать главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (террористическая организация, запрещена в России) Аднана Абу Валид ас-Сахрауи. Макрон назвал это большой победой Франции в борьбе с террористическими группировками.

Однако долгие годы Ас-Сахрауи работал на Францию, поэтому его нейтрализация выглядит попыткой зачистить следы и убрать резидента, который слишком много знает.

Ас-Сахрауи начал свою террористическую карьеру со вступления в «Аль-Каиду» (организация запрещена на территории России). Затем он основал собственную группировку, которой он руководил из Мали. В 2015 году Ас-Сахрауи принес присягу главе запрещенного на территории России «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади.

На протяжении долгого времени Ас-Сахрауи оставался французским резидентом, а его связи со спецслужбами породили раскол внутри группировки. Тем не менее, дела его шли успешно. Он выступил организатором нападения на американский спецназ у деревни Тоно-Тонго в Нигере в октябре 2017 году, когда были убиты четверо американцев.

Не исключено, что нейтрализация Ас-Сахрауи является попыткой реанимировать репутацию Франции после провала операции «Бархан» в Мали. Французским военным с 2013 года не удалось достичь внятных результатов, в связи с чем летом 2021 года было решено выводить войска из Мали. Успешная операция, которая проходит на фоне вывода военного контингента, выглядит весьма удачными стечением обстоятельств или продуманных шагом Парижа.

«Я думаю, что в этой связи сейчас очень многие будут обеспокоены своими имиджевыми потерями, что могут вскрыться многие неблаговидные вещи, будут зачищать следы.

Париж традиционно работал [в Африке], они там всегда присутствовали. Их имперские амбиции всегда были очень сильными, и, несмотря на то, что они оставили те или иные африканские страны, их роль в Африке все равно велика», — заявил бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

Больше всего от провала французской операции в Мали пострадали граждане африканского государства, которые все еще являются мишенью для боевиков. В этой связи правительство страны приняло решение обратиться за помощью к частным военным компаниям. Источники сообщают, что несколько месяцев назад туда прибыли россияне из «ЧВК Вагнера», которые уже приступили к работе. Послужной список россиян, а также их результаты в других странах позволяют выразить уверенность, что они смогут сделать то, что долгие годы не удавалось французам.