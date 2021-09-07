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В китайском информагентстве NetEase рассказали о неожиданном победителе в случае масштабного конфликта между США и РФ. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Авторы материала отмечают, что из-за значительного экономического спада в РФ американские власти в случае войны с Москвой попытаются осуществить стремительную атаку по всем направлениям, используя все свои наземные, воздушные и морские силы. Главная их цель будет заключаться в ликвидации российских средств ПВО и нейтрализации ядерных объектов.

Китайские эксперты при этом заявляют, что в России уже давно поняли, что нет смысла сражаться с Соединенными Штатами, используя традиционные войска, поэтому особое внимание уделили развитию ядерных сил. Они указали на то, что сейчас российские войска способны ударить ядерными ракетами по любой части Земли, нивелируя преимущество американцев на воде, суше и в воздухе.

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