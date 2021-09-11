Оана Лунгеску, представительница Североатлантического альянса, потребовала от РФ и Белоруссии вести себя максимально прозрачно в рамках совместных маневров «Запад-2021».

Согласно ее словам, военно-политический блок внимательно наблюдает за начавшимися военными учениями. Она добавила, что любая страна обладает правом на проведение подобных мероприятий на своей территории, однако при этом она обязана соблюдать условия по их предсказуемости, поэтому призвала Минск и Москву не нарушать международные правила и обязательства.

В НАТО также заявили, что это крайне важно, чтобы уменьшить вероятность возникновения инцидентов и происшествий на западных границах при увеличении возле них военной активности. Лунгеску отметила, что российская и белорусская стороны все еще не пригласили западных наблюдателей притом, что это является обязательным условием при проведении учений с участием свыше 13 000 военных.