Рост ядерных сил Китая в сочетании с «экзотическими» новыми ядерными системами России вызывает серьезную озабоченность в Соединенных Штатах. Об этом пишет Питер Хьюсси, директор по исследованиям стратегических вооружений в Институте Митчелла, в статье для National Interest. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам Билла Шнайдера, бывшего главы Совета оборонных исследований, Китай продвигается к развертыванию серьезно расширенных ядерных сил. По его мнению, может быть развернуто до 250 китайских новых ракет Dongfeng-41, каждая с десятью боеголовками, что намного больше, чем предполагаемое увеличение вдвое, о котором ранее в этом году предупреждали наши разведывательные службы. В целом же китайцы смогут за два-четыре года развернуть еще большее количество боеголовок – более 3500. Кроме того, эти силы не подлежат какой-либо инспекции или проверке, которые могут исходить из соглашения о контроле над вооружениями или предоставления Китаем ядерной информации.

В то же время ядерная модернизация США должна начаться лишь в 2028-2029 годах, причем только в расчете на потенциал до 1550 боеголовок. Возникает дилемма: поскольку у Соединенных Штатов нет четкого определения будущих ядерных сил, развернутых против них, то как они планируют создание своих ядерных сил будущего и надлежащее соглашение о контроле над вооружениями – если таковое имеется?

Ядерные силы США ограничены договором до 1550 официальных боеголовок, хотя официальные отчеты правительства указывают, что ядерные силы поддерживаются с немного меньшим количеством боеголовок. Это связано с тем, что американские бомбардировщики не находятся в боевой готовности и не несут ядерного оружия на повседневной основе.

По мере того, как нарастающая ядерная угроза усиливается, некоторые элементы американского общества подталкивают Соединенные Штаты к снижению роли ядерного оружия в их политике сдерживания. Считается, что ядерное оружие должно предназначаться только для сдерживания применения ядерного оружия против США и их союзников, а не в ответ на крупную кибернетическую или электромагнитную импульсную атаку. Такие изменения стратегии продвигаются параллельно с односторонним сокращением развертывания ядерных сил США, возможно, неофициально, но согласованно или параллельно с Россией.

Было предложено быстрое сокращение на 10 или 15 процентов, а также более значительное, но тем не менее одностороннее сокращение до 1000 боеголовок. Но эти идеи могут натолкнуться на сильный «встречный ветер». Ни Россия, ни Китай не заинтересованы в таком исходе. У Китая мало стимулов для заключения сделки, которая существенно ограничит его ядерные силы.

Предлагаемая новая сделка с Россией, вероятно, будет не лучше. Россия приняла политику, которую ведущие военные и гражданские эксперты США охарактеризовали как стратегию «эскалации с целью деэскалации» – использование ограниченного количества ядерного оружия в обычном конфликте с целью вынудить Соединенные Штаты отступить в случае кризиса. Это дало бы России «победу свершившегося факта», и политика Москвы указывает на то, что Москва расширяет, а не сокращает роль ядерного оружия в своей общей оборонной доктрине.

Что касается количества развернутых ядерных боеголовок, то в то время как новый договор о СНВ, продленный сейчас на пять лет, официально ограничивает Россию 1550 боеголовками, нет никаких ограничений на нестратегические ядерные вооружения малой дальности театра военных действий. Кроме того, нет ограничений на количество новых экзотических стратегических систем, которые Россия развертывает.

Снижение роли американского ядерного оружия и средств сдерживания США может пошатнуть уверенность некоторых союзников Америки, которые традиционно сильно сопротивлялись предложениям США о принятии чего-то вроде стратегии «неприменения первым». В НАТО, хотя ни одна новая страна не стремится стать ядерной, расширенный «ядерный зонтик» США остается важной частью сплоченности альянса, и потенциальная стратегия неприменения первым подрывает это.

Соединенные Штаты никогда ранее не вели обычный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Но теперь у США есть два равных противника – Россия и Китай. Обе страны обладают ядерным оружием. Таким образом, хотя поддержание обычного сдерживания работает только в том случае, если ядерное оружие не используется другими странами, обеспечение этой противопожарной защиты может стать все труднее и труднее гарантировать.

Предлагается, чтобы Соединенные Штаты разработали возможности для нанесения обычных ударов на большие расстояния, чтобы компенсировать попытки России и Китая принудительно применить ядерные силы. Такие технологии разрабатываются в США, но мы должны понимать, что и Россия, и Китай ссылаются именно на них как на оправдание своих собственных расширенных ядерных усилий.

В то время как потребности США в средствах сдерживания часто основываются на двустороннем балансе с Россией, растущие китайские силы могут даже превысить ограничения по новому Договору СНВ, что ставит под сомнение возможности запланированных сил сдерживания США.