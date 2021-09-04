Американское агентство по исследованию космоса и аэронавтике запустило масштабную программу подготовки к освоению Марса. Оно объявило набор добровольцев для имитации перелета на красную планету, которая продлится ровно 1 год. При этом предпочтение отдается ветеранам боевых действий, находящихся в отличной физической форме.

Среди других требований – гражданство Соединенных Штатов либо постоянное проживание на территории страны, возраст до 55 лет, наличие степени магистра в таких областях, как физика, математика, биология и инженерия. Также в «полет» берут обладателей докторской степени в области медицины либо остеопатии, пишет издание Army Times. Публикацию в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Проект под названием CHAPEA стартует уже в следующем году. Он будет состоять из трех миссий по 12 месяцев каждая. При этом планируется получить максимум информации о проблемах, с которым может столкнуться человек в дальнем космическом путешествии.

Сплошные стрессы

Добровольцев, которые будут допущены к проекту, поместят в специальный модуль Mars Dune Alpha, площадь которого составляет 1700 квадратных футов. В нем создадут условия, максимально приближенные к тем, с которыми человек может столкнуться в космосе.

При этом ученые намереваются регулярно подвергать испытуемых всяческим стрессам. Планируется имитировать ситуации с внезапным выходом из строя какого-либо оборудования, недостатком еды, воды и других ресурсов, проблемами со связью. Это необходимо не только для тренировки стрессоустойчивости, но и для понимания того, как возможные переселенцы на Марс будут решать подобные проблемы.

Но стрессы – не единственное, чем займут добровольцев. Кроме того, они смогут общаться между собой, проводить разнообразные исследования, имитировать выходы в открытый космос, обучаться управлению роботизированными комплексами.

Военнослужащие – лучшие кандидаты

Подполковник «Зеленых беретов» Кирк Виндмюллер считает, что лучше всего для имитации полета на Марс подойдут добровольцы из числа военнослужащих. Они привыкли жить в относительно закрытой среде, только казарма будет замена на специальный модуль. Также они регулярно проходят медицинские обследования, имеют хороший уровень физической подготовки, умеют принимать сложные решения.

Научный сотрудник NASA Грейс Дуглас поясняет, почему к добровольцам применяются упомянутые выше требования. По его словам, главной целью программы является обнаружение всех потенциальных проблем, связанных с полетами в глубокий космос. А также поиски вариантов их решения. Именно поэтому кандидаты должны быть готовы к попаданию в экстремальную ситуацию и необходимости найти из нее выход.