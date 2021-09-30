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30 сентября Украина выбросит на свалку 34 тысячи доз препарата Pfizer, использовавшегося для прививок от коронавирусной инфекции. Причина – нарушение температурного режима, допущенного во время хранения вакцины. Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что препарат доставили в страну летом текущего года.

Он также пояснил, что вакцина, которая хранилась при слишком высокой температуре, не использовалась для иммунизации граждан Украины. Она оставалась на хранении, пока Минздрав не принял решение об ее утилизации.

Кроме того, у 1400 доз препарата AstraZeneca 1 октября заканчивается срок годности. В четверг и пятницу планируется сделать прививки с использованием именно этой вакцины, поэтому ее утилизировать не придется, заявил Ляшко.

За минувшие сутки на Украине заболели коронавирусом около 10 тысяч человек. 217 пациентов с Covid-19 умерло. По этому показателю страна занимает второе место в Европе.

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