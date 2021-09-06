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В украинском информационном агентстве «Страна» предположили, что Владимир Зеленский и Джо Байден, лидеры Украины и США, приняли тайные решения, касающиеся Донбасса.

Журналисты выдвинули подобное предположение на основе информации, полученной от своих источников среди дипломатов. В статье указывается, что украинский и американский президенты не стали обсуждать Минские соглашения в рамках проведенных ранее переговоров. По мнению собеседников информагентства, данный факт можно считать «тревожным знаком».

По мнению редакции новостного портала, этот знак может указывать на разные решения. Начиная от разрешения США на невыполнение Украиной договоренностей, и заканчивая принятием «негласных соглашений», которые обе стороны пока не планируют оглашать широкой публике. При этом намеки не существование последних уже произносятся некоторыми представителями стран Запада.

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