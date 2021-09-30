Специалисты обнаружили на Гибралтарской скале «тайную комнату», которую люди не посещали около 40 тысяч лет.

Как сообщается, речь идёт о 13-метровой камере, которая была найдена в самом конце пещеры Авангард. Эта пещера была обнаружена в 1997 году в пещерном комплексе Горама. Лишь в 2012 году пещеру начали исследовать и находить ходы и камеры. Найденная камера получила название Вангард.

Первыми находками стали останки некоторых животных. На стенах пещеры были обнаружены царапины, оставленные неизвестными на данный момент хищниками. Также сообщается о найденных свидетельствах землетрясений, а также о следах неандертальцев. В частности, отмечаются каменные орудия и очаги. По словам учёных, эти находки помогут получить больше сведений о жизни и поведении неандертальцев. Также они надеются найди новые туннели.

Недавно мы сообщали о том, что в Ульяновской области были найдены два скелета ихтиозавров. Их возраст составляет около 130 миллионов лет.