Исследователи из ФРГ обнаружили 23-летнего немца, способного менять размер своих зрачков по желанию. Ранее предполагалось, что человек не способен этого делать.

Согласно их словам, сужение и расширение зрачков у людей происходит автоматически, поэтому считалось, что на этот процесс невозможно никак повлиять. Но молодому гражданину Германии удалось опровергнуть данный факт. Он поведал ученым, что заметил эту особенность еще в детстве, хвастаясь перед друзьями, что способен «мигать» зрачками.

Немец отметил, что по ощущениям сужение зрачков можно сравнить с напряжением зрения, а расширение – с расслаблением. Юноша также сообщил, что способен контролировать диаметр зрачка, представляя у себя в голове освещенное или затемненное помещение. Исследователи измерили его зрачок, выяснив, что он может сужать его до 0,88 миллиметра и расширять до 2,4 миллиметра.