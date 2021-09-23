Новая версия браузера Google Chrome 94 позволяет веб-ресурсам отслеживать действия пользователей, уверены разработчики Mozilla. Они поясняют, что за «шпионаж» отвечает новая функция Idle Detection API.

Официально она применяется для обнаружения бездействия браузера или его простоя. Но на деле это выглядит так – когда владелец компьютера отлучается от него, Chrome сообщает об этом открытым веб-страничкам.

Новая опция работает в браузере по умолчанию, однако пользователь все же должен сперва дать разрешение на ее функционирование в режиме ожидания. В противном случае программа не будет отслеживать его действия.

Тантек Селик, являющийся специалистом по web-стандартам в компании Mozilla, заявил, что опцию Idle Detection API необходимо пометить как потенциально опасную и создающую возможность шпионить за действиями пользователей.

Стоит упомянуть, что Mozilla разрабатывает браузер, являющийся прямым конкурентов Chrome. Поэтому ее претензии можно было бы списать на борьбу между двумя противниками. Однако к ней присоединились и разработчики браузера Safari, который работает совершенно на другом движке.