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В ряде украинских СМИ заявили, что оборонному ведомству страны не удается отыскать замену для устаревших внедорожников УАЗ, произведенных еще в эпоху СССР.

Отмечается, что на Украине был создан тендер на закупку новых военных внедорожников. В нем приняли участие 5 организаций, но ни одной из них не удалось продемонстрировать прототип для осуществления государственных тестов. Данная информация была раскрыта полковником Николаем Евстратенко, главой отдела по приобретению автомобильной и бронетанковой техники.

В Минобороны отмечают, что некоторым предприятиям потребовалось больше времени на разработку тестового образца, а другие пока даже не начинали работу над ним. В результате никто из них не отправил даже конструкторские документы. В результате ведомству пришлось передвинуть сроки на середину октября. Однако были добавлены новые требования к транспортному средству.

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