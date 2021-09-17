Омский завод транспортного машиностроения передал российским Вооруженным Силам огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые прошли модернизацию. Она позволила существенно повысить эффективность боевых машин.

Пресс-служба предприятия рассказала, что на ТОС-1А была установлена навигационная система. Также тяжелую огнеметную систему оснастили активной защитой от высокоточных ракет.

Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение систем по пересеченной местности, конструкторы установили на них новые гусеницы. Прямой грунтозацеп, использованный на них, дает возможность вести боевые действия в любой местности и в любых погодных условиях.

Напомним, что ТОС-1А стреляет термобарическими снарядами, которые провоцируют объемный взрыв для уничтожения живой силы, укрепленных позиций противника и бронетехники.