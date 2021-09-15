В качестве союзников по договору ОДКБ Казахстан и Россия тесно сотрудничают в вопросах безопасности и поддерживают высокую степень оперативной совместимости между своими вооруженными силами. Казахстанские вооруженные силы считаются наиболее боеспособными как в Средней Азии, так среди и всех других государств-преемников СССР, кроме самой России. Об этом пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С годовым оборонным бюджетом в 1,59 миллиарда долларов в 2019 году Казахстан был одним из самых важных оборонных клиентов России в последние годы, и ему было разрешено закупать новое вооружение по тем же ценам, что и сами российские военные, а не по экспортным ставкам, предлагаемым крупным большинство зарубежных стран. Казахстан не только унаследовал огромный арсенал после распада Советского Союза, но и финансирует значительные новые приобретения, особенно для своих военно-воздушных сил. Большинство боевых самолетов, развернутых на территории Казахстана в советское время, были далеки от боеготовности и быстро пошли на списание.

ВВС Казахстана одними из первых в мире получили из России в 1995 году тяжелые истребители Су-27 Flanker, которые были в СССР главными истребителями для завоевания превосходства в воздухе. Наряду с 14 Су-27 были также поставлены 12 МиГ-29, 14 штурмовиков Су-25 и 13 учебно-тренировочных самолетов L-39C. Все эти приобретения были оплачены за счет вычетов из значительного долга России перед Казахстаном.

Наряду с истребителями, заказанными из России в 1995 году, самым боеспособным самолетом для ведения воздушных боев в казахстанских ВВС долгое время был МиГ-31 Foxhound. В советские времена этот тип истребителей использовался исключительно с баз на территории России и Казахстана, в результате чего Казахстан унаследовал их значительное число.

Позднее «Фоксхаунды» были модернизированы при поддержке России до гораздо более мощного стандарта МиГ-31БМ и оснащены современными боеприпасами. В настоящее время на вооружении находятся две эскадрильи, в общей сложности более 30 перехватчиков. Постановка на вооружение МиГ-31БМ на долгие годы сделала Казахстан одной из двух стран в мире, обладающих истребителями с радаром с фазированной антенной решеткой.

С тех пор Казахстан перешел к приобретению более современных российских боевых самолетов и разместил свой первый заказ на тяжелые самолеты Су-30СМ «поколения 4+» в 2014 году, четыре самолета были поставлены в 2015 году. В 2015 и 2018 годах было заказано еще по восемь истребителей, и общий размером их парка составит 20 новых самолетов, последние из которых будут поставлены в 2022 году.

Су-30СМ поступил на вооружение ВВС России в начале 2010-х годов и является усовершенствованной, гораздо более универсальной производной от Су-27, при этом со значительной общностью в части запчастей и инфраструктуры технического обслуживания. Продажи Су-30СМ осуществлялись также в Белоруссию, Армению и Мьянму, но Казахстан, безусловно, стал крупнейшим клиентом, его заказ примерно равен трем другим странам, взятым вместе.

Предполагается, что Казахстан будет стремиться к дальнейшим приобретениям в течение следующего десятилетия, чтобы заменить свои Су-27, МиГ-29, а также свои гораздо более старые МиГ-27 советской эпохи, на спектр новых самолетов. В потенциальном перечне легкие истребители-невидимки Checkmate, наиболее передовые Су-57, или, как вариант, проверенные Су-30СМ2, чтобы обеспечить большую унификацию с самолетами, уже находящимися на вооружении. Россия также разрабатывает преемника МиГ-31 в рамках программы перехватчика МиГ-41, при этом Казахстан считается ведущим потенциальным заказчиком нового самолета.