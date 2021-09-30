Ровно 80 лет назад началась битва за Москву, в которой СССР одержал первую серьезную победу в Великой Отечественной войне. Заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» Игорь Михайлов рассказал, почему немецкая армия уступила в этом сражении.

Он пояснил, что первой ошибкой гитлеровской Германии была плохо продуманная логистика. Они подвозили боеприпасы и провизию подразделениям по одним и тем же дорогам, которые от повышенной нагрузки и существенно ухудшившихся погодных условий быстро пришли в негодность. Именно из-за этого продвижение войск начало постепенно замедляться.

Вторая ошибка – чрезмерная уверенность в победе и переоценка собственных возможностей немецкими военачальниками. После Брянского и Вяземского котлов армия Германии несколько распылила основные силы, что и привело к поражению под Москвой.

Немецкой армии удалось окружить соединения советских войск на трех фронтах, однако СССР все же переиграл гитлеровскую Германию стратегически и сумел победить в самой масштабной битве Второй мировой войны.