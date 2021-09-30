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Новая линейка iPhone, которая выйдет в грядущем году, не будет включать в себя модель mini. Ее место должна будет занять модификация Max.

Отмечается, что iPhone 12 mini, вышедший в предыдущем году, продавался заметно хуже остальных версий, причем особенно сильно он отставал от «топового» Pro Max. Вышедший недавно iPhone 13 mini тоже демонстрирует слабые продажи по сравнению с другими моделями. По этой причине Apple вряд ли выпустит мини-версию гаджета в 2022 году.

Заменой же ему станет iPhone 14 Max, о котором уже появились первые подробности, раскрытые инсайдером Джоном Проссером. Ранее он опубликовал первые рендеры новинки. Она получит большой экран с диагональю 6,7 дюймов, однако в плане технических характеристик будет уступать более дорогому Pro Max. Обычный «Айфон» будет иметь 6,1-дюймовый дисплей.

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