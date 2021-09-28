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Команда исследователей смогла воспроизвести лица трех древних египтян, живших более 2 000 лет назад, с помощью образцов ДНК, добытых из их мумий.

Отмечается, что речь идет о трех мужчинах, скончавшихся, когда им было по 25 лет. Точное время их смерти определить не удалось – это произошло в отрезок между XIV веком до нашей эры и V веком нашей эры. Их останки были найдены в рамках раскопок, проводимых в окрестностях древнеегипетского поселения Абусир-эль-Мелек.

Немецким специалистам удалось выделить ДНК этих мужчин еще четыре года назад. Используя полученные генетические данные, американские специалисты смогли сделать трехмерные модели лиц мумий. Для этого они также воспользовались таким новейшим методом как ДНК-фенотипирование, позволяющим восстанавливать черты лиц людей. В результате эксперты определили, что все трое обладали темными волосами, кожей светло-коричневого оттенка и карими глазами.

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