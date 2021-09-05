Алексей Леонков, эксперт в области военной техники, назвал истребитель F-35, разработанный в США, «летающим гробом», напомнив об обнаружении в нем 966 разнообразных недоработок.

Согласно его словам российский Су-57 превосходит американский боевой самолет по многим показателям. Он добавил, что можно бесконечно спорить о том, какой истребитель лучше, однако сейчас можно увидеть, что многие государства, ранее желавшие приобрести F-35, начали менять свои заказы, приобретая F-15 или F-18.

Специалист отметил, что причина этому заключается в недостаточно высоком показателе маневренности американского самолета. К тому же его стелс-система способна работать лишь при определенных условиях, поэтому он не становится полностью невидимым для радаров. Леонков также отметил, что у F-35 было выявлено огромное количество ошибок, причем более сотни из них относятся к 1-й категории опасности.