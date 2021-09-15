Сергей Лавров, руководитель внешнеполитического ведомства РФ, отметил, что в ближайшие месяцы не удастся получить одобрение на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Тем самым глава МИД решил опровергнуть информацию о том, что поставки газа по трубопроводу могут начаться в самом скором времени. Он отметил, что на преодоление всех преград, расставленных немецким регулятором, понадобится гораздо больше времени. Лавров не исключает, что данный процесс затянется до следующего года, так как противники проекта продолжат осуществлять нападки на него.

Ранее в информационном агентстве Bloomberg, сославшись на собственные источники, заявили, что поставки «голубого» топлива по «СП-2», скорее всего, начнутся уже в октябре. Однако недавно Фите Вульф, представитель BNetzA, отметил, что на сертификацию может уйти, как минимум, 2-4 месяца.