Сергей Лавров, глава российского внешнеполитического ведомства, отметил, что Москва готова к ведению диалога с западным военно-политическим блоком.

Согласно его словам, Россия не против начать диалог с Североатлантическим альянсом, однако он должен быть профессиональным, а не осуществляться на одних только эмоциях. Он добавил, что сейчас страны-участницы блока отказываются проводить любые переговоры по военной линии, закрытой в наказание за события на Крымском полуострове и в Донбассе.

Ранее руководитель МИД уже заявлял, что в Москве выступают за возобновление диалога, если он не окажется пустословным. Лавров тогда отметил, что российские власти стараются сосредоточить внимание на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности в мире.