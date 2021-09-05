Латвия подписала контракт с финской компанией Patria на закупку более чем 200 новых колесных бронетранспортеров (БТР) 6×6 в рамках совместной программы разработки с Финляндией. Столь крупный заказ отмечен вниманием Jane’s, одного из ведущих в мире порталов военной информации, который сообщил об этом со ссылкой на пресс-релиз финской государственной компании-производителя бронетехники.

Министерство обороны Латвии на своем официальном веб-сайте оценило заказ на БТР примерно в 200 миллионов евро (236 миллионов долларов США). Там же отмечено, что компания Patria представила график поставок с 2021 по 2029 год. При этом Минобороны Латвии добавило, что вооруженные силы страны получат свои первые машины в октябре текущего года. Контракт с Patria включает также обеспечение технической поддержки и обучения.

Министерство обороны Латвии заявило, что в этом проекте будут участвовать местные компании, которые будут заниматься обслуживанием, ремонтом и возможной будущей модернизацией транспортных средств, которые будут проводиться в Латвии. Министерство рассматривает проект как инвестицию в экономику Латвии, обеспечивающую надежность поставок, что было одним из предварительных условий для начала фазы исследований и разработок бронетранспортера.

Финляндия, Латвия и компания-производитель также подписали соглашение по управлению этапом производства совместной системы бронетранспортера Patria 6×6. Кроме того, Финляндия и Patria подписали соглашение о намерениях (LOI) на закупку 160 новых БТР в 2023 году, что подтвердило Минобороны Финляндии в своем пресс-релизе.

Patria 6×6 AWV (Armoured Wheeled Vehicle – бронированная колесная машина) считается «совместимой со стандартами НАТО». БТР имеет длину 7,5 м, высоту над корпусом 2,5 м и ширину 2,9 м. Максимальная боевая масса и грузоподъемность машины – 24 т и 8,5 т соответственно. В ней могут разместиться до трех членов экипажа и до десяти военнослужащих. Экипаж размещается в передней части корпуса, а кресла для десанта – в полностью закрытом десантном отделении в задней части. БТР Patria 6×6 может быть вооружен множеством систем, включая 7,62-мм пулемет, 105-мм / 120-мм пушку и 120-мм одноствольную минометную систему Patria Nemo с башней и дистанционным управлением.

Шутки о «боевых велосипедистах», которые якобы представляют собой «главную силу» латвийской армии, были довольно популярны в 1990-е и даже в начале 2000-х годов. В их основе лежало реальное оснащение велосипедами некоторых подразделений «жандармерии» Литвы и Латвии, созданных вскоре после распада СССР.