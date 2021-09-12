Дмитрий Кулеба, руководитель внешнеполитического ведомства Украины, в рамках недавнего телеэфира заявил, что если Россия «поглотит» Белоруссию, то стране придется иметь дело с еще одной тысячью километров опасности.

Согласно его словам, на данный момент времени РФ пытается заново «собрать земли», чтобы в итоге создать новую империю. Поэтому украинского дипломата сильно обеспокоила информация о том, что Александр Лукашенко, белорусский лидер, направился в Москву, чтобы обсудить вопросы об углублении взаимоотношений обеих стран.

По мнению главы украинского МИД, Россия намерена ввести Беларусь в свой состав. При этом протяженность украино-белорусской границы составляет чуть более одной тысячи километров. Кулеба также заявил о необходимости слежения за военными маневрами «Запад-2021». Он считает, что эти учения несут прямую угрозу для Украины.