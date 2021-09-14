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Исследователи установили, что коров можно научить использовать туалет, что окажет благотворное влияние на глобальное потепление.

Указывается, что крупный рогатый скот является одним из самых крупных источников парникового газа – на их счёт приходится 14% от всего объёма. В связи с этим предлагаются такие решение, как уменьшение производства молока и мяса.

Указывается также, что большая часть этих парниковых газов, которые вырабатываются за счёт скота, порождается из-за активности микробов в их пищеварительной системе и в отходах. Это, как заявили учёные, можно в некоторой степени контролировать.

Так, исследователи отметили, что коровы способны обучаться, и было предположено, что их можно обучить использовать туалет. Выяснилось, что коров можно научить оставлять свои отходы в определённом месте. За время эксперимента этому научились 68% коров.

В скором времени эксперимент собираются повторить на реальной ферме для оценки его эффективности.

Ранее учёные установили, что из-за глобального потепления некоторые животные начали изменяться внутренне и внешне. К примеру, это могут быть конечности, уши, или клювы у птиц.

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