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Морская версия российского ЗРПК «Панцирь-МЕ» не только может использоваться на боевых кораблях разных типов. Кроме того, она наделена улучшенными техническими характеристиками. Так, комплекс теперь перезаряжается в два раза быстрее и использует ракеты с увеличенной дальностью поражения целей.

Сейчас «Панцирь-МЕ» стоит на малом ракетном корабле «Мытищи», относящемся к проекту 22800 «Каракурт». Комплекс способен поражать не только воздушные цели, развивающие скорость до 4 чисел Маха, но еще и надводные мишени.

Помимо пушек и зенитно-ракетной установки, рассказывают конструкторы, «Панцирь-МЕ» дополнительно оснащен двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами. Они позволяют не тратить ракеты и артиллерийские боезаряды на уничтожение мелких целей. Беспилотники легко поражаются именно этим оружием.

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