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Компания Xiaomi представила концепт своего нового гаджета – смарт-очки со множеством умных возможностей.

Как сообщается, устройство получило название Xiaomi Smart Glasses. Внешне очки весьма похожи на обычные солнцезащитные очки, которые имеют толстую оправу. Так, отмечается, что вес устройства составляет 51 грамм.

Стекла имеют MircoLED-экран, диагональ которого составляет 0,13 дюйма. На этот экран подаётся вся необходимая информации, когда очки подключены к смартфону. Подключение осуществляется при помощи Wi-Fi или Bluetooth.

Кроме того, указывается, что гаджет имеет две камеры, а также микрофон и динамики. С помощью этих очков можно позвонить или принять вызов, а также делать фотографии.

Дата выхода устройства, а также его возможная цена, в настоящее время неизвестны.

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