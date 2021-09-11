Сергей Наев, командующий украинских ООС, во время беседы с журналистами заявил, что им был получен приказ об осуществлении «адекватного огня по противникам в Донбассе».

Отмечается, что после недавних заявлений Владимира Зеленского, лидера Украины, о том, что в будущем может произойти вооруженный конфликт с РФ представители прессы решили спросить у Наева, наблюдается ли обострение ситуации в Донбассе. Украинский генерал ответил, что противник пока не готовится к возможному наступлению. При этом он добавил, что позиции украинских войск постоянно подвергаются обстрелам с использованием крупнокалиберных минометов.

Однако журналисты особое внимание обратили на фразу Наева о том, что ВСУ отдали приказ о ведении «адекватного ответного огня». Сразу напрашивается мысль о том, что до получения данного приказа украинские военные вели по ополченцам ЛДНР «неадекватный» огонь. Командующий добавил, что на передовой замечено обострение обстановки, связанное с политикой.