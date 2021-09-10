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В издании «Взгляд.ру» отметили, что власти Китая практически ликвидировали такую профессию в стране как репетитор, надеясь тем самым повысить рождаемость в стране и улучшить положение детей.

Отмечается, что в КНР родители, относящиеся к среднему классу, как правило, имеют только одного ребенка, причем из-за недостатка времени они зачастую поручают его дополнительное обучение репетитору. Однако отношение к образованию в Поднебесной превратилось в настоящий культ, из-за чего в рекламе репетиторских курсов нередко намекают на то, что мамы и папы, которые не наняли своему сыну или дочке репетитора, на самом деле не любят своего ребенка.

Все это привело к раздуванию репетиторского рынка, оборот которого каждый год составлял почти 100 миллиардов долларов. В итоге китайские власти начали бороться с данным негативным явлением. Вначале они запретили соответствующим фирмам осуществлять IPO и привлекать инвестиционные средства, а также занимать государственные учебные заведения. Потом им запретили учить школьников в каникулы, праздники и выходные. В результате рынок репетиторства в стране значительно упал. У родителей при этом освобождаются дополнительные средства, и они могут решиться на рождение второго ребенка.

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