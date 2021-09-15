Полицейские в КНР, используя особое приложение, определяют и поверяют граждан, часто посещающих иностранные порталы, посвященные финансовым рынкам и экономике.

Данную информацию раскрыли в издании Financial Times, сославшись на китайцев, которых правоохранители вызвали на допрос в связи с чтением зарубежных СМИ. Отмечается, что запуск приложения был осуществлен весной. Оно направлено на борьбу с мошенниками, так как способно блокировать подозрительные звонки и сообщать о вредоносном коде. Китайские власти порекомендовали жителям установить его, чтобы обезопасить себя от киберпреступников. При этом многие категории граждан были обязаны скачать это ПО. В настоящее время его загрузили уже свыше 200 000 000 раз.

По словам одного из жителей Шанхая, ранее полицейские вызвали его на беседу, чтобы выяснить причину посещений иностранных веб-порталов. У него также спросили, имеются ли у него связи за рубежом. Другой пользователь из Китая отметил, что правоохранители названивали ему в течение 4-х дней после того, как он зашел на «опасные» интернет-ресурсы, включая Bloomberg.