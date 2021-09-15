читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Полицейские в КНР, используя особое приложение, определяют и поверяют граждан, часто посещающих иностранные порталы, посвященные финансовым рынкам и экономике.

Данную информацию раскрыли в издании Financial Times, сославшись на китайцев, которых правоохранители вызвали на допрос в связи с чтением зарубежных СМИ. Отмечается, что запуск приложения был осуществлен весной. Оно направлено на борьбу с мошенниками, так как способно блокировать подозрительные звонки и сообщать о вредоносном коде. Китайские власти порекомендовали жителям установить его, чтобы обезопасить себя от киберпреступников. При этом многие категории граждан были обязаны скачать это ПО. В настоящее время его загрузили уже свыше 200 000 000 раз.

По словам одного из жителей Шанхая, ранее полицейские вызвали его на беседу, чтобы выяснить причину посещений иностранных веб-порталов. У него также спросили, имеются ли у него связи за рубежом. Другой пользователь из Китая отметил, что правоохранители названивали ему в течение 4-х дней после того, как он зашел на «опасные» интернет-ресурсы, включая Bloomberg.

Вам может понравиться

В США разработали программу борьбы с Россией для Европы

Представители американского агентства USAID разрабатывают новый проект по «поддержке демократии» для государств Европы, где во главу угла поставлена борьба с Москвой. Отмечается, что данная программа в основном предполагает оказание помощи

Белый дом прервал трансляцию выступления Джо Байдена на полуслове

В Белом доме решили прервать прямую трансляцию с выступлением Джо Байдена, американским лидером, не дав тому закончить свою речь. Отмечается, что данный инцидент произошел в Айдахо, где американский лидер проводил

Минобороны провело испытания поездов для поддержки боевых операций в горячих точках

В рамках военных маневров «Запад-2021» оборонным ведомством РФ были испытаны специальные поезда, которые можно будет использовать для поддержки боевых миссий или устранения последствий природных катаклизмов. Данные железнодорожные составы оснащены всем
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 26 °C |