Его потратят на возведение дорожных развязок и обновление автопарка.

Правительство РФ одобрило заявки на инфраструктурные кредиты еще от четырех регионов, включая Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Петербургские власти попросили 25 миллиардов рублей на приоритетные проекты по развитию транспорта. Помимо этого в ближайшие годы в городе реализуют крупный инвестпроект, также связанный с транспортной инфраструктурой.

Напомним, что предоставлять регионам инфраструктурные кредиты предложил глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Такую льготную ссуду предлагается выдавать на 15 лет с низкой процентной ставкой – не более 3%. Возможностью решили воспользоваться в Северной столице.

«Это позволит ускорить строительство целого ряда крайне необходимых городу объектов», – подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

К таковым в администрации мегаполиса отнесли строительство Шкиперской и Витебской развязок Западного скоростного диаметра.

В процессе развития транспортной сети Петербурга также активно поучаствуют инвесторы. Во время ПМЭФ-2021 горожанам представили уникальный для города проект – систему транспортно-пересадочных узлов. Постройка подобных объектов близ станций метро реализует концепцию «сухих ног», когда пассажиры пересаживаются с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу.

«За идею создания ТПУ мы взяли опыт развития транспортной инфраструктуры Москвы. В столице такие хабы строят уже давно, и они показали свою эффективность», – объясняет генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник. Под его руководством будет проходить воплощение проекта в жизнь.

Данные проекты пока наиболее значимы для развития городского транспорта Петербурга. Шкиперская развязка поможет значительно снизить нагрузку на участок ЗСД на Васильевском острове, на сегодня работающий на пределе своей пропускной способности. Витебская развязка улучшит транспортное сообщение между районами города. Сеть из 61-го транспортно-пересадочного узла повлияет не только на повышение комфорта пассажиров, но и на развитие прилегающих территорий. Новые объекты привлекут инвесторов и создадут рабочие места в отдаленных районах города.

Средства инфраструктурного кредита, кроме прочего, направят на масштабное обновление парка электротранспорта. К 2028 году для города закупят 629 новых трамваев и 587 троллейбусов. В будущем году в Петербурге собираются запустить транспортную реформу, обновление трамвайных и троллейбусных парков входит в число запланированных мероприятий.