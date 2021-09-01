Ростислав Ищенко, эксперт в области политики, отметил, что Запад борется с российским газом, а не с трубопроводами, прокладываемыми по обходным путям.

Согласно его словам, если бы Россия по той или иной причине начала поставлять все свое «голубое» топливо через украинскую газотранспортную систему, то борьба с ее газом все равно бы не остановилась. При этом американские политики поддерживали бы неадекватные действия Киева в отношении газового транзита, что приводило бы к увеличению стоимости ресурса.

Все это заставляло бы европейские страны быстрее переходить на альтернативные источники энергии и искать других поставщиков топлива. Однако Западу не удалось повлиять на стабильность транспортировки газа из РФ или заменить ее иными поставщиками. Ищенко при этом рекомендует не снижать бдительность, так как при одном проигрыше никто обычно не останавливает войну.