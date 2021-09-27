Автомобиль IKCO TARA, произведенный в Иране, в скором времени может стать основным конкурентом отечественной Lada Vesta, с которой он имеет схожие размеры.

Машина имеет современный вид, а все ее 4 колеса оборудованы дисковыми тормозами. Задняя подвеска представляет собой торсионную балку с пружинной конструкцией. Новинка обладает передним приводом. В качестве мотора используется 113-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Производитель отмечает, что силовой агрегат получился очень надежным и для него всегда можно будет найти запчасти.

Двигатель работает в паре с 5-скоростной «механикой». Что касается внутреннего оснащения, то на автомобиле установлено мультифункциональное рулевое колесо. На центральной консоли расположен довольно большой экран. Приборная панель аналоговая, однако, на ней имеется небольшой дисплей, на котором демонстрируется важная информация о состоянии авто.